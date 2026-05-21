Basketbol tarihinin en büyük efsanelerinden biri olan Michael Jordan, ailesindeki "genetik istisna" örneklerinden biri olarak bilinir. Ne annesinin ne de babasının boyu 1.80 metrenin üzerindedir.
Michael Jordan'ın boyu 198 cm iken, anne ve babasının boyları sırasıyla şu şekildedir:
Annesi (Deloris Jordan): Yaklaşık 165 cm (5 feet 5 inches)
Babası (James Jordan Sr.): Yaklaşık 177 - 178 cm (5 feet 10 inches)
Popüler bilgi yarışmalarında (örneğin Kim Milyoner Olmak İster?) seçenekli bir soru kalıbı olarak karşımıza çıkan bu sorunun resmi ve doğru cevabı 165 cm ve 177 cm olarak kabul edilmektedir.
Sütçü/Postacı Esprisi
Michael Jordan, ünlü talk-show sunucusu David Letterman'ın programında ailesinin boy ortalaması sorulduğunda durumla dalga geçerek şu meşhur espriyi yapmıştır:
"Ailede en uzun benim. Babam 1.78 m, annem 1.65 m civarında. Diğer herkes de en fazla 1.70 m. Bizim sütçü (veya bazı röportajlarında postacı) ise 2 metrenin üzerindeydi."
