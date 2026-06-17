Konya’da sezon açıldı! 1,5 kilogramı 100 lira

Türkiye’nin en önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden biri olan Beyşehir Gölü’nde üç aylık av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar yeniden göle açıldı.

Sezonun ilk günlerinde ağlara takılan balıklar teknelerle kıyıya taşınırken, taze ürünler de balık tezgahlarını süslemeye başladı. Beyşehir sazanının yeniden tüketiciyle buluşması hem balıkçıları hem de balıkseverleri sevindirdi. Yeni sezona umutla başlayan avcılar, ilk avların yüz güldürdüğünü ifade etti.

Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, Türkiye'nin en büyük tatlı su göllerinden biri olan Beyşehir Gölü'nde 470 ruhsatlı teknenin faaliyet gösterdiğini belirterek, av sezonunun başlamasının heyecanını yaşadıklarını söyledi. Kurt, 16 Haziran itibarıyla ağların yeniden gölle buluştuğunu hatırlatarak balıkçılara önemli uyarılarda bulundu. Avcıların can güvenliğini ön planda tutmalarını isteyen Kurt, avlanma sırasında ağ göz açıklığı kurallarına ve su ürünleri sirkülerine titizlikle uyulması gerektiğini vurguladı. Sürdürülebilir balıkçılığın önemine dikkat çeken Kurt, yasal boy sınırının altında kalan balıkların yeniden suya bırakılmasının göl ekosisteminin korunması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Gölün korunması için jandarma, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile kooperatifin iş birliği içerisinde denetim çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kurt, kaçak avcılık yapanların er ya da geç tespit edilerek haklarında işlem yapılacağını söyledi.

Kooperatif Başkan Yardımcısı Fahri Duymuş ise sezonun ilk balıklarının balık satış noktaları, restoranlar ve işleme tesislerine ulaştırılmaya başlandığını belirterek, "Şu an için ağlardan ağırlıklı olarak sazan çıkıyor. İlk günlerdeki av miktarı oldukça iyi. İlerleyen günlerde durumun nasıl şekilleneceğini zaman gösterecek" dedi.

Duymuş, bu sezon avcılardan 1,5 kilogramın üzerindeki sazanları kilogramı 100 liradan satın aldıklarını belirterek, vatandaşların uygun fiyatlarla doğal balık tüketebileceğini söyledi.

Balıkçı Hasan Eren de sezonun umut verici başladığını belirterek, "Şimdilik sazan ve kadife sazanı avlıyoruz. Çin sazanı ise oldukça az çıkıyor. Ancak göldeki su seviyesi çok düşük. Kıyıya gelirken teknemiz bazı noktalarda zemine yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.

Beyşehir Gölü'nde yeni sezonun ilk günlerinde yaşanan hareketlilik, hem balıkçıların hem de yöre ekonomisinin yüzünü güldürdü.

Kaynak: İHA