Konya’da modern tarıma yakın takip!

Konya'da modern tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla saha çalışmalarını sürdüren yetkililer, Meram ilçesindeki topraksız domates serasında incelemelerde bulundu.
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü İsmail Çiftçi ile teknik ekip, Meram ilçesine bağlı Hatunsaray Mahallesi'nde faaliyet gösteren topraksız domates serasını ziyaret ederek üretim faaliyetlerini yerinde değerlendirdi.
ÜRETİM SÜRECİ VE BİTKİ SAĞLIĞI ELE ALINDI
Gerçekleştirilen ziyarette üretim süreci, bitki sağlığı uygulamaları ile hastalık ve zararlılarla mücadele çalışmaları hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Teknik ekip ile üreticiler arasında karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılarak mevcut çalışmalar masaya yatırıldı.
Yetkililer, sürdürülebilir ve verimli üretim için modern tarım tekniklerinin önemine dikkat çekerek üreticilere yönelik desteklerin devam edeceğini belirtti.
MODERN TARIM UYGULAMALARINA DESTEK SÜRÜYOR
Tarımsal üretimde yenilikçi yöntemlerin yaygınlaştırılmasını hedefleyen çalışmalar kapsamında üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden yetkililer, modern ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının desteklenmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.
Ziyaret sonunda firma yetkililerine misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür edilirken, üretim sezonunun bereketli ve verimli geçmesi temennisinde bulunuldu.
(Ali Asım Erdem)