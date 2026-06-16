MSB açıkladı! NATO hava savunma sistemi Konya’da konuşlandırılacak
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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “NATO Daimi Savunma Planı kapsamında; ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla İtalya’ya ait bir adet SAMP-T Hava Savunma Sistemi 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya’da konuşlandırılacaktır“ denildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik yeni bir adım atıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, NATO'nun hava savunma faaliyetleri çerçevesinde İtalya'ya ait bir adet SAMP-T Hava Savunma Sistemi'nin Konya'da konuşlandırılacağı bildirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"NATO Daimi Savunma Planı kapsamında, ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP-T Hava Savunma Sistemi 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya'da konuşlandırılacaktır."
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