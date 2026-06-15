GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,324 TL
EURO
53,709 TL
STERLİN
62,315 TL
GRAM
6.528 TL
ÇEYREK
10.853 TL
YARIM
21.504 TL
CUMHURİYET
42.852 TL
KONYA Haberleri

Konya’da okey oyunu faciayla bitti! Hayatını kaybetti

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da okey oyunu faciayla bitti! Hayatını kaybetti

Konya'da arkadaşlarıyla okey oynamak için kafede bir araya gelen 72 yaşındaki Hacı İbrahim Odabaş, balkondan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Odabaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

ARKADAŞLARIYLA OKEY OYNUYORDU

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Hacı İbrahim Odabaş (72), arkadaşlarıyla birlikte okey oynamak için kafede buluştu. Kafenin balkon bölümünde oyun oynayan Odabaş, bir süre sonra yer değiştirmek istedi.

DENGESİNİ KAYBEDİP AŞAĞI DÜŞTÜ

Sandalyesiyle birlikte masadan kalkan Odabaş, ayağının takılması sonucu dengesini kaybetti. Kontrolünü yitiren yaşlı adam, bulunduğu balkon bölümünden beton zemine düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hacı İbrahim Odabaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan Odabaş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SABAH/TOLGA YANIK

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER