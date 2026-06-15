Konya’da okey oyunu faciayla bitti! Hayatını kaybetti

Konya'da arkadaşlarıyla okey oynamak için kafede bir araya gelen 72 yaşındaki Hacı İbrahim Odabaş, balkondan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Odabaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
ARKADAŞLARIYLA OKEY OYNUYORDU
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre Hacı İbrahim Odabaş (72), arkadaşlarıyla birlikte okey oynamak için kafede buluştu. Kafenin balkon bölümünde oyun oynayan Odabaş, bir süre sonra yer değiştirmek istedi.
DENGESİNİ KAYBEDİP AŞAĞI DÜŞTÜ
Sandalyesiyle birlikte masadan kalkan Odabaş, ayağının takılması sonucu dengesini kaybetti. Kontrolünü yitiren yaşlı adam, bulunduğu balkon bölümünden beton zemine düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hacı İbrahim Odabaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan Odabaş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
SABAH/TOLGA YANIK
Kaynak: Haber Merkezi