Konya’nın efsane okulunda müdür değişiyor! Yeni bina yeni dönem

Türkiye’nin ilk imam hatip okullarından biri ve aynı zamanda Konya’nın en önemli eğitim kurumları arasında yer alan Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görev değişimi yaşandı.

Dokuz yıldır Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Ortaokulu müdürlüğü görevini yürüten Süleyman Eşit'in okuldaki görevi sona erdi.

MEVLANA KÜLTÜR MERKEZİ'NDE VEFA PROGRAMI

Görev değişimi dolayısıyla Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda vefa programı düzenlendi. Programa öğrenciler, öğretmenler, emekli öğretmenler, Okul Aile Birliği'nin eski ve yeni başkanları, önceki dönem Karatay İlçe Millî Eğitim Müdürü Ömer Büyükmanav, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, Karatay İlçe Millî Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.

Katılımcılar, Süleyman Eşit'in görev süresi boyunca okula yaptığı katkılara şahitlik ederek duygusal anlar yaşadı. Rotasyon gereği görev yeri değişen Süleyman Eşit'in hangi okulda yöneticiliğe devam edeceği 10 Temmuz'da netleşecek.

9 YILLIK GÖREV SÜRESİNDE ÖNEMLİ KATKILARDA BULUNDU

Süleyman Eşit'in görev yaptığı dokuz yıllık süreçte okulun akademik başarılarının artırılması, fiziki altyapısının geliştirilmesi ve kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi adına önemli çalışmalar yürüttüğü ifade edildi.

Eşit'in, yalnızca bir yönetici değil aynı zamanda öğrencilerine rehberlik eden, öğretmenlerine destek olan ve okul kültürünü güçlendiren bir eğitim gönüllüsü olarak görev yaptığı vurgulandı.

YENİ MÜDÜR MEHMET DEVECİ OLDU

Görev değişimi kapsamında Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü görevine Mehmet Deveci'nin getirileceği öğrenildi. Deveci'nin önümüzdeki günlerde görevine başlayacağı bildirildi.

Vefa programında yapılan konuşmalarda Süleyman Eşit'in eğitim camiasında bıraktığı izlere dikkat çekilerek kendisine teşekkür edildi. Programda, Eşit'in birçok öğrencinin hayatına dokunan önemli bir eğitim yöneticisi olduğu ifade edildi.

Program, vefa ve teşekkür duygularının ön plana çıktığı anlamlı bir buluşma olarak sona erdi.

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİTÇİ KONYA'NIN SEMBOL OKULUNU İNCELEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya programı kapsamında yapımı devam eden Konya İmam Hatip Lisesi inşaatını ziyaret etmişti. Okul inşaat alanında incelemelerde bulunan Bakan Çiftçi, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi almıştı.

Türkiye'nin ilk imam hatip okullarından biri olan Konya İmam Hatip Okulu'nun temeli, 1951 yılında Merhum Hacı Veyiszade Hoca Efendi tarafından atılmıştı.

71 yıl boyunca eğitim ve öğretime hizmet veren okul binası, fiziki altyapısının yetersiz kalması ve yapı ömrünü tamamlaması nedeniyle yenilenme kararı alınarak yeniden inşa edilmeye başlandı.

(Berna Ata)