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KONYA Haberleri

Başkan Altay’dan Türkiye–Paraguay maçı için önemli çağrı

Bekir Turan
Muhabir

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Başkan Altay’dan Türkiye–Paraguay maçı için önemli çağrı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye ile Paraguay arasında oynanacak karşılaşma öncesinde vatandaşlara önemli bir çağrıda bulundu. Altay, aynı gün Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin olumsuz etkilenmemesi için maçın evlerden takip edilmesini istedi.

YKS ADAYLARI İÇİN HASSASİYET VURGUSU

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Altay, Türkiye–Paraguay karşılaşmasının oynanacağı sabah binlerce öğrencinin YKS heyecanı yaşayacağını belirtti. Altay, öğrencilerin uyku düzeni, sınav merkezlerine ulaşımı ve sınav öncesi hazırlıklarının olumsuz etkilenmemesi gerektiğine dikkat çekti.

KORNA VE KONVOY UYARISI

Karşılaşmanın başlangıç saatinin öğrencilerin uyku vaktine, maç sonrasının ise sınav yolculuğuna denk geldiğini ifade eden Altay, vatandaşlardan duyarlı davranmalarını istedi. Olası galibiyet sevincinin korna çalınmadan ve konvoy oluşturulmadan yaşanması çağrısında bulundu.

MİLLİ TAKIMA VE ÖĞRENCİLERE BAŞARI MESAJI

Başkan Altay açıklamasında, "Yarın sabah oynanacak Türkiye-Paraguay karşılaşmasını evlerimizden izleyeceğiz. Aynı sabah YKS'ye girecek evlatlarımızın uykusunu, sınav merkezlerine ulaşımını ve sınav öncesi planlarını olumsuz etkilememek için böyle bir karar aldık. Maçın başlangıç saati çocuklarımızın uyku vaktine, maç sonrası ise sınav yolculuğuna denk geliyor. Aman dikkat! Galibiyet sevincimizi korna çalmadan ve konvoy oluşturmadan yaşayalım. A Millî Futbol Takımımıza yürekten başarılar, YKS'ye girecek tüm evlatlarımıza zihin açıklığı diliyorum.'' ifadelerine yer verdi.

Altay, mesajının sonunda A Millî Futbol Takımı'na başarılar dilerken, YKS'ye girecek tüm öğrencilere de zihin açıklığı ve başarı temennisinde bulundu.

(Bekir Turan)

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