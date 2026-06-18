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KONYA Haberleri

Konya’da rengarenk sezon başlıyor! 385 bin çiçek ziyaretçilerini bekliyor

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Konya’da rengarenk sezon başlıyor! 385 bin çiçek ziyaretçilerini bekliyor
Selçuklu’nun en renkli rotası olan ve binlerce çiçeğe ev sahipliği yapan Selçuklu Çiçek Bahçesi ziyaretçilerine kapılarını açıyor.

Selçuklu Belediyesi tarafından Kelebekler Vadisi Parkı'na kazandırılan Selçuklu Çiçek Bahçesi, ziyaretçileri ile buluşmak için hazırlıklarını tamamladı.

Yenilenen peyzaj düzenlemesi ve tasarımı ile yeni görünümüne kavuşan ve Selçuklu'nun en güzel cazibe merkezlerinden biri olan bahçe 20 Haziran Cumartesi gününden itibaren ziyaret edilebilecek. Bahçe 28 tür,84 çeşit 385 bin çiçek ile bu yıl da ziyaretçilerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası olacak. 

Başkan Pekyatırmacı: "Çiçeklerin renkli dünyasına tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” 

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Çiçek Bahçesi'nin yaz mevsimiyle birlikte ziyaretçilerini yenilenen yüzüyle karşıladığını belirterek, "Selçuklumuzun en renkli duraklarından biri olan çiçek bahçemiz yenilenen peyzaj düzenlemeleri ve yürüyüş alanları ile vatandaşlarımızla buluşmaya hazır hale getirildi. Her sezon olduğu gibi bu yıl da ziyaretçilerimize farklı bir görsel deneyim sunmayı hedefliyoruz. Onların keyifli bir şekilde doğayla iç içe vakit geçirebilmeleri için Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz bahçemizde kapsamlı bir şekilde yenileme çalışması  gerçekleştirdi. Farklı renk ve türlerdeki bitkilerle zenginleştirilen alanlarımız, çeşitli figürler ve peyzaj düzenlemeleriyle estetik bir görünüme kavuştu. Ayrıca çocuklarımız için oluşturulan oyun alanları ve ailelerin keyifli vakit geçirebileceği bir alanı hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Selçuklu Belediyesi olarak hemşehrilerimizin şehir yaşamı içerisinde nefes alabilecekleri, doğayla buluşabilecekleri ve güzel anılar biriktirebilecekleri mekanlar oluşturmaya büyük önem veriyoruz. Bu anlayışla hazırladığımız Selçuklu Çiçek Bahçemizin yeni sezonda da yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin uğrak noktalarından biri olacağına inanıyorum. Tüm hemşehrilerimizi ve şehrimize gelen misafirlerimizi bu güzellikleri yerinde görmeye davet ediyor, bahçemizde keyifli vakit geçirmelerini temenni ediyorum ifadelerini kullandı.

Selçuklu Çiçek Bahçesi pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 09.00- 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. 
 

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu

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