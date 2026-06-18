Konya’da heyecan yeniden başlıyor! Güzergahlar belirlendi

Karatay Belediyesi’nin geleneksel “Düz Bisiklet Yarışı” için kayıtlar başladı. Organizasyonda yüzlerce sporcu yarış heyecanı yaşayacak.

Karatay Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Düz Bisiklet Yarışı'nın 9'uncusu, 27 Haziran'da gerçekleştirilecek. Çocukların spora teşvik edilmesi ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen organizasyonda yüzlerce genç sporcu yarışacak.

Karatay Trafik Eğitim Parkı önünde saat 17.00'de başlayacak yarışlar, 6-8, 9-11 ve 12-14 yaş kategorilerinde kız ve erkek sporcuların katılımıyla düzenlenecek. Toplam 1,4 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek yarışlarda, yaş gruplarına göre bir veya iki tur üzerinden mücadele edilecek.

BAŞVURULAR 23 HAZİRAN'DA SONA ERECEK

Yarışmaya katılmak isteyenler için kayıtlar başladı. Başvurular, 23 Haziran Salı günü mesai bitimine kadar Yanıbaşımda Karatay Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecek. Kesin kayıt işlemleri ise yarış günü saat 16.00 ile 16.30 arasında Karatay Trafik Eğitim Parkı önünde kurulacak kayıt masasında gerçekleştirilecek.

Mercidabık Sokak'tan başlayacak yarış parkuru; Şehit Ahmet Ertürk Sokak, Kırbaşı Caddesi, Akbey Sokak, Karşıyaka Sokak ve İkramiye Sokak güzergâhını takip ederek yeniden Karatay Trafik Eğitim Parkı önünde sona erecek.

DERECEYE GİRENLERE ÇEŞİTLİ ÖDÜLLER VERİLECEK

Yarışlarda dereceye giren sporcular para ödülü, madalya ve kupalarla ödüllendirilecek. Organizasyon kapsamında yarış alanında bisiklet bakım istasyonu ve giyinme kabinleri kurulacak, katılımcılar ile misafirlere çeşitli ikramlarda bulunulacak.

Öte yandan yarışın güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla organizasyon süresince yarış güzergâhında bulunan bazı cadde ve sokaklar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla Ulubatlı Hasan, Erenler ve Araplar mahallelerinde ikamet eden vatandaşlara SMS yoluyla bilgilendirme yapılacak.

KILCA: KARATAY'I SPORUN MERKEZİ YAPMAYA KARARLIYIZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçede spor kültürünü güçlendirmeye ve çocukları küçük yaşta sporla buluşturmaya büyük önem verdiklerini belirtti.

Karatay'da yürütülen spor yatırımları ve organizasyonlarla sağlıklı yaşamı teşvik ettiklerini kaydeden Hasan Kılca, "Spor yapan, hareketli yaşayan ve sağlıklı nesiller yetiştirmek en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda ilçemizde her yaştan vatandaşımıza yönelik spor yatırımlarını artırıyor, farklı organizasyonlarla çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturuyoruz.” dedi.

Bisikletin hem sağlıklı yaşam hem de çevre dostu ulaşım açısından önemli bir araç olduğuna dikkat çeken Hasan Kılca, "Çocuklarımızın erken yaşta sporla tanışmasını, paylaşmayı, dayanışmayı ve mücadele etmeyi öğrenmesini çok önemsiyoruz. Aynı zamanda bisiklet kullanımının yaygınlaşmasıyla çevre bilincinin gelişmesine de katkı sunuyoruz. Karatay'da bisiklet heyecanı yeniden başladı. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu