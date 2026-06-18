GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,390 TL
EURO
53,174 TL
STERLİN
61,355 TL
GRAM
6.397 TL
ÇEYREK
10.560 TL
YARIM
20.966 TL
CUMHURİYET
41.759 TL
KONYA Haberleri

Başkan Kavuş; “Meram’ı ortak akılla yönetiyoruz’’

- Güncelleme Tarihi:

Başkan Kavuş; “Meram’ı ortak akılla yönetiyoruz’’
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ‘Milletle Bütünleşen Belediyecilik’ sloganıyla gerçekleştirdiği ‘Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ buluşmalarını Melikşah, Alavardı ve Aşkan mahalleleriyle sürdürdü. Başkan Kavuş, Melikşah Pazar Alanı’ndaki buluşmada hem bu mahallelerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi hem de vatandaşları dinledi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Milletle Bütünleşen Belediyecilik” sloganıyla düzenlenen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programları kapsamında bu kez Melikşah, Alavardı ve Aşkan mahallelerinin sakinleriyle bir araya geldi. Melikşah Pazar Alanı'nda gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu da Başkan Kavuş'a eşlik etti. Program öncesinde semt pazarını gezen Başkan Mustafa Kavuş, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Tezgâhları tek tek ziyaret eden Başkan Kavuş, esnafa hayırlı işler dileyerek onların talep ve önerilerini dinledi, vatandaşlarla kurduğu samimi diyaloglarla da dikkat çekti. 

BAŞKAN MUNLAFALIOĞLU: "TEK DERDİMİZ VATANDAŞLARIMIZA HİZMET ETMEK”

Program öncesinde konuşan AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, vatandaşlarla kurulan doğrudan iletişimin önemine dikkat çekti. Bu buluşmaların sorunların yerinde tespiti ve hızlı çözümü açısından büyük önem taşıdığını belirten Başkan Munlafalıoğlu, "Vatandaşlarımızın derdiyle dertlenmek, taleplerine yerinde ve anında çözüm üretmek amacıyla bu programları gerçekleştiriyoruz. Başkanımız Mustafa Kavuş ilçeyi hiçbir zaman makamdan yönetmedi. Her zaman sahada oldu, vatandaşın arasında yer aldı. Bizim tek derdimiz hemşehrilerimize hizmet etmek ve onların daha konforlu mahallelerde yaşamalarını sağlamaktır.” dedi.

BAŞKAN KAVUŞ; "MERAM'I ORTAK AKILLA YÖNETİYORUZ”

Vatandaşlarla kurulan doğrudan iletişimin belediyeciliğin en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Kavuş, Meram'ın geleceğini ortak akılla şekillendirdiklerini söyledi. İletişim ve istişare kültürünün belediyecilik anlayışlarının merkezinde yer aldığını belirten Başkan Kavuş, Meram'ın geleceğini bu şekilde ortak akılla şekillendirdiklerini ifade etti. Başkan Kavuş; "Bizim belediyecilik anlayışımızın merkezinde insan var. Vatandaşlarımızın taleplerini sadece dinlemiyor, bunları hizmet planlarımızın önemli bir parçası haline getiriyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde tespit etmenin yolu vatandaşlarımızla sürekli istişare halinde olmaktan geçiyor. Bu buluşmalar sayesinde hem yürüttüğümüz çalışmaları anlatıyor hem de hemşehrilerimizin görüş ve önerileri doğrultusunda hizmetlerimize yön veriyoruz.” diye konuştu. 

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde vatandaşlar mahalleleriyle ilgili merak ettikleri konuları doğrudan Başkan Mustafa Kavuş'a iletti. Ulaşım, çevre düzenlemeleri, sosyal alanlar, altyapı çalışmaları ve mahallelerin ihtiyaçlarına ilişkin taleplerin gündeme geldiği programda Başkan Kavuş tüm soruları tek tek yanıtladı.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER