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Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı

Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı
Aydın’ın Efeler ilçesinde kamyonetin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hasan Efendi Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batı Gazi Bulvarı'ndan Kızılay Caddesi'ne dönüş yapan M.Ö. idaresindeki 09 KB 301 plakalı kamyonet yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen E.P.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan E.P. kaldırıma düşerek yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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