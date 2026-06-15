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Bakan Çiftçi tarih verdi! Sokak köpekleri toplatılacak mı? SON DURUM NE?

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Bakan Çiftçi tarih verdi! Sokak köpekleri toplatılacak mı? SON DURUM NE?
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yıl başına kadar bütün başıboş sokak köpeklerinin toplatılarak barınaklara alınacağını söyledi.

Türkiye'nin kanayan yaralarından biri...

Başıboş sokak köpekleri, vatandaşlar için tehlike yaratmaya devam ediyor. 

Son dönemde yeni ölüm ve yaralanma vakalarına yaşanırken konuya ilişkin tartışmalar yeniden alevlendi. 

YÜZDE 89'UNUN TOPLANDIĞI BELİRTİLDİ

Konu hakkında yaptığı çalışmalarla takdir edilen  İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi,  Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği (GÜSODER) heyeti ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çiftçi, görüşmede sokaklardaki sahipsiz sokak hayvanların yüzde 89'u gibi çok ciddi bir oranının halihazırda toplandığını aktardı.

"YIL BAŞINA KADAR HEPSİNİ BARINAKLARA ALACAĞIZ"

Toplama oranın yakın zamanda yüzde yüze ulaşacağının altını çizen Bakan Çiftçi, "Yıl başına kadar sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım." dedi. 

Çiftçi, bu konuda herhangi bir tavizlerinin olmadığını vurguladı. 

"CHP'Lİ BELEDİYELER İŞİ YOKUŞA SÜRÜYOR"

Bu konuda birtakım eleştirilerde de bulunan Bakan, CHP'li belediyeleri hedef aldı. 

Bakan Çiftçi, özellikle bazı CHP'li büyükşehir ve il belediyelerinin yasayı uygulama ve köpekleri toplama konusunda işi yokuşa sürdüğünü, adeta "ayak direttiğini" ve "umursamaz” davrandığını kaydetti.

BARINAK KONUSUNDA GERİ ADIM YOK

Çiftçi'nin açıklamasına göre Bakanlık, olaya "merhamet, huzur ve güvenlik" dengesiyle bakıyor.

Toplum sağlığı, trafik kazaları ve bulaşıcı hastalık riskleri nedeniyle geri adım atılmayacağı, çözümün kesin olarak barınaklar olduğu vurgulandı.

'ERZURUM MODELİ' TÜRKİYE'YE UYGULANACAK

Erzurum Valiliği görevinde sokak köpeklerinin barınaklara toplanması için yaptığı çalışmayı anlatan Çiftçi, bu modelin tüm illerde uygulanacağını belirtti.

Çiftçi başkanlığında hayata geçirilen "Erzurum Modeli" kapsamında, kentteki barınak kapasiteleri hızla artırılarak belediye bütçelerindeki yasal paylar sadece sokak hayvanları için kullanılmıştı.

Valilik bünyesinde kurulan özel denetim ekipleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi ihbar hattı sayesinde sahipsiz köpekler, hızla toplanarak sokaklardan tamamen arındırılmıştı.

Başarıyla sonuçlanan bu strateji, Mustafa Çiftçi'nin İçişleri Bakanlığı görevine getirilmesinin ardından Türkiye genelinde uygulanacak örnek eylem planı olarak kabul edilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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