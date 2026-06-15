Araç sahiplerinin ilgilendiriyor! Yüzde 4 zam geldi! Herkes ödeyecek

Motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası primleri Temmuz ayı için yüzde 2, bazı araç gruplarında yüzde 4 oranında artırıldı.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelgenin 1'inci maddesinde değişiklik yapıldı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan değişiklikle birlikte, 2026 yılı Haziran ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primler, 2026 yılı Temmuz ayı için yüzde 2 artırılarak uygulanacak.

TAKSİ, MİNİBÜS VE OTOBÜSLERDE YÜZDE 4 ARTACAK

Taksi, minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk) ve otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk) araç gruplarında söz konusu orana yüzde 2 ilave edilecek. Böylece Temmuz ayında bu araç gruplarında azami prim artış oranı yüzde 4 oldu.

Genelgeye göre artışlar 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Kaynak: Haber Merkezi