Kırsal kalkınma desteklerinde başvuru süresi uzatıldı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırsal Kalkınma Yatırım Programı ile tasarruflu tarımsal sulama sistemleri destekleri için başvuru sürelerinin 30 Haziran’a uzatıldığını bildirdi.
Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Kırsalda bereketi artıracak hibe programlarında başvuru süresini uzattıklarına işaret eden Yumaklı, "Kırsal Kalkınma Yatırım Programı ile tasarruflu tarımsal sulama sistemleri destekleri için başvurularınızı 30 Haziran 2026'ya kadar yapabilirsiniz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, söz konusu destek programlarına yönelik başvuru süreleri 12 Haziran'da sona erecekti.
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