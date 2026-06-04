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EKONOMİ Haberleri

En düşük emekli maaşına zam gelecek mi? İşte emekli maaşlarına gelecek zam oranları

En düşük emekli maaşına zam gelecek mi? İşte emekli maaşlarına gelecek zam oranları
Emekli ve memurlar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı.

Emekliler maaşlarını etkileyecek olan Mayıs ayı enflasyon verisini beklemeye geçti. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte alacakları zam oranları netleşecek.

 

YÜZDE 14,64 ZAM GARANTİLENDİ

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerini ilgilendiren yılın ilk 4 ayına ilişkin enflasyon rakamlarına göre yüzde 14,64 oranındaki zam, Mayıs ve Haziran aylarında eksi enflasyon açıklanmadıkça garantilendi. Mayıs ayına ilişkin olarak yüzde 1,5'in altında, Haziran'da ise yüzde 1.5 civarında altında enflasyon açıklanması bekleniyor.

NE KADAR ZAM ALACAKLAR?

Mayıs ve Haziran aylarında yüzde 1,5 civarında enflasyon açıklanması ihtimaliyle birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarına yüzde 18 civarında zam yapılması bekleniyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMLARI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklilerinin Temmuz - Aralık 2026 tarihlerinde alacakları zam oranı yüzde 14-15 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kanuni düzenlemeyle değişmesi gereken en düşük emekli maaşı alanlara ilişkin kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek. AK Parti kurmaylarının en düşük emekli maaşı için çalışma yapıp düzenlemeyi Meclis'e sunup, genel kurulda oylanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Şu an için en düşük emekli maaşı artışına dair çalışma olmasa da geçtiğimiz dönemlerden de bilindiği üzere emekli maaşlarına yapılan zam oranı kadar artışın maaşlara yansıması ihtimali bulunuyor.

20 bin lira olan en düşük emekli maaşının böylece yüzde 18 civarında yapılacak zamla 23 bin lira seviyelerine yükseleceği tahmin ediliyor

Kaynak: Haber Merkezi

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