Konya’da görev yapmış başsavcının takibiyle 18 yıllık cinayet aydınlatıldı

Karaman'da 2008 yılında kaybolduktan günler sonra cesedi bulunan 33 yaşındaki terzi Erkan Erkara'nın ölümüyle ilgili dosya, yıllar sonra yeniden açıldı. Uzun süre faili meçhul olarak kalan cinayette yürütülen yeni soruşturma sonucunda, Erkara'nın en yakın arkadaşlarından M.E.K. gözaltına alınarak tutuklandı.

KONYA'DA GÖREV YAPTI

Konya Beyşehir Başsavcısıyken Türkiye'nin ilk başörtülü il başsavcısı olarak 2022'de Gümüşhane Başsavcısı olarak atanan Tuba Ersöz Ünver, oradaki görevinin ardından geçtiğimiz yaz kararnamesi ile Karaman Başsavcılığı görevine getirildi.

TOZLU RAFLARDAN İNDİRİLEN DOSYA YENİDEN İNCELENDİ

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmasının ardından faili meçhul dosyaları mercek altına alan Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver'in talimatıyla Erkan Erkara dosyası yeniden ele alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekip, yıllar önce elde edilen tüm delilleri yeniden değerlendirdi.

2008 yılında kaybolan Erkara'nın cansız bedeni, 4 Ocak 2009 tarihinde Gödet Barajı yakınlarında battaniyeye sarılı halde bulunmuştu. Yapılan otopside, kesici ve delici bir aletle öldürüldüğü belirlenmiş ancak o dönemde soruşturma sonuçsuz kalmıştı.

372 SAATLİK GÖRÜNTÜ TEK TEK ANALİZ EDİLDİ

Soruşturmanın yeniden başlatılmasıyla birlikte 372 saatlik MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtları uzman ekipler tarafından detaylı şekilde incelendi. HTS ve baz istasyonu kayıtlarının da değerlendirilmesi sonucu Erkara'nın kaybolmadan önce en son M.E.K. ile birlikte olduğu tespit edildi.

Soruşturmada dikkat çeken en önemli delillerden biri ise Erkara'ya ait aracın kaybolduğu gün bir akaryakıt istasyonunda görüntülenmesi oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan kapüşonlu kişinin kimliğinin belirlenebilmesi için görüntüler ileri teknik incelemeye gönderildi.

UZMAN RAPORU ŞÜPHELİYİ İŞARET ETTİ

Düşük çözünürlüklü görüntüler üzerinde yapılan karşılaştırmalı analizler sonucunda, araçtan inen kişinin yüksek olasılıkla M.E.K. olduğu yönünde rapor hazırlandı. Bunun üzerine şüpheli yeniden soruşturma kapsamına alındı.

Yürütülen incelemelerde M.E.K.'nin cep telefonunun cinayet sonrasında cesedin bulunduğu bölgede sinyal verdiği, ayrıca Erkara'nın kaybolmasının ardından aracının şüphelinin babasının evine yakın bir noktada bulunduğu ortaya çıktı. Dosyadaki bazı tanık ifadelerinin de M.E.K.'yi işaret ettiği öğrenildi.

PARA TARTIŞMASI İDDİASI VE TUTUKLAMA KARARI

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda, Erkan Erkara ile M.E.K. arasında birlikte alkol aldıkları sırada para meselesi nedeniyle tartışma çıktığı değerlendirildi. İddialara göre tartışmanın büyümesi üzerine Erkara öldürüldü ve cesedi daha sonra baraj çevresine bırakıldı.

Şüphelinin olayın ardından telefon hattını değiştirdiği, ayrıca yakın arkadaşının kaybolmasına rağmen kendisini hiç aramadığının da soruşturma dosyasına yansıdığı belirtildi.

Gözaltına alınan M.E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 18 yıl sonra çözüme kavuşan dosya, Karaman'da uzun yıllardır konuşulan faili meçhul cinayetlerden biri olarak kayıtlara geçti.

SABAH/TOLGA YANIK

Kaynak: Haber Merkezi