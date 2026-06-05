GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,057 TL
EURO
53,464 TL
STERLİN
61,974 TL
GRAM
6.620 TL
ÇEYREK
10.846 TL
YARIM
21.625 TL
CUMHURİYET
42.786 TL
EKONOMİ Haberleri

Araç sahipleri müjde! Benzine indirim geldi

- Güncelleme Tarihi:

Araç sahipleri müjde! Benzine indirim geldi
Akaryakıt ürünlerinden benzine, petroldeki düşüşe paralel olarak indirim yapıldı.

Petrol fiyatları hızla geriliyor. ABD ve İran arasındaki savaşın bitmesi için görüşmelerin son haline geldiği iddiası ve bu hafta sonu anlaşmanın imzalanabileceği söylentileri petrol fiyatlarını dün yüzde 5'e yakın düşürmüştü.

Petroldeki düşüş akaryakıt pompalarına indirim olarak yansıyor.

Akaryakıt ürünlerinden benzine 2,10 lira indirim yapılması bekleniyor. İndirim eşel mobil sistemi nedeniyle 53 kuruş olarak pompalara yansıyacak. İndirimin yarın devreye girmesi bekleniyor.

BENZİN NE KADAR OLACAK?

Böylece İstanbul'da benzinin litresinin 62,92 liraya, Ankara'da 63,89 liraya, İzmir'de 64,17 liraya, doğu illerinde ise 65,54 liraya gerilemesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER