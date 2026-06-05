Kira artış oranları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mayıs ayında enflasyon yıllık yüzde 32,61 oldu. Enflasyon verilerine göre kira artış oranı yeniden belirlendi.
Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 1,71, yıllık yüzde 32,61 oldu.
Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 32,24 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 32,24 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 32,43 olmuştu.
Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanıyor. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip. Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılıyor.
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