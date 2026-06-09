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EKONOMİ Haberleri

Kök maaşlar değişiyor! Milyonlarca emekliyi etkileyecek

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Kök maaşlar değişiyor! Milyonlarca emekliyi etkileyecek
Emeklilerin merakla beklediği kök maaş değişikliğine sayılı günler kaldı.

4 milyon civarındaki emekliyi ilgilendiren kök maaş hesaplaması 3 Temmuz 2026 tarihinde değişecek. En düşük emekli maaşı olan 20 bin liraya dair herhangi bir zam girişimi şu an için bulunmuyor. Emekli maaş zamları belli olduktan sonra hükümetin teklif vererek en düşük emekli maaşını artırması ihtimali bulunuyor.

En düşük emekli maaşından normal emekli maaşına geçecek olanlar için kök maaş büyük önem arz ediyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri şu anda yüzde 16,60 oranında zammı hak etmiş durumda. Haziran ayı enflasyon verisinin 3 Temmuz 2026 tarihinde açıklanmasıyla birlikte yaklaşık yüzde 18 civarında zam emeklilerin hesaplarına yansıyacak.

KÖK MAAŞINIZ DEĞİŞECEK

En düşük emekli maaşı alanlar için önemli olan kök maaşlara da yüzde 18 civarında zam yapılacak. Başka bir deyişle kök maaşı 17 bin lira olan bir emekli 3 Temmuz 2026'da yaklaşık yüzde 18 civarında zam alırsa maaşı 20 bin 60 lira olacak ve en düşük emekli maaşı kategorisinden çıkacak.

KÖK MAAŞI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ?

Emekli olan SGK ve Bağ-Kurlular kök maaşlarını e-Devlet üzerinden görebiliyor.

Bağ-Kurlular ise yine e-Devlet'teki arama çubuğuna 4B Emekli Aylık Bilgisi yazarak kök maaşını öğrenebiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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