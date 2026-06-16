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İstanbul Havalimanı’nda hanutçuluk yapan 21 zanlı yakalandı

İstanbul Havalimanı’nda hanutçuluk yapan 21 zanlı yakalandı
İstanbul Havalimanı’nda hanutçuluk yaptığı tespit edilen 21 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yerli ve yabancı yolcuları taşımacılık hizmeti sunmak bahanesiyle rahatsız ederek haksız kazanç sağladıkları ve firmalar arasında haksız rekabete neden oldukları belirlenen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Daha önce haklarında idari işlem uygulanmasına rağmen hanutçuluk faaliyetlerine devam eden şahıslara yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 21 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, 50 fişek ve 21 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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