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KONYA Haberleri

Sürücüler dikkat! Karayolları bu kez Konya’yı uyardı

Sürücüler dikkat! Karayolları bu kez Konya’yı uyardı
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre O-4 Otoyolu'nun Sapanca Kavşağı ayrımı ve katılım kolları ile gişe sahasında üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 54-52 İl Yolu'ndan otoyola girişler ve otoyoldan çıkışlar trafiğe kapatıldı. 

Balıkesir-İzmir Devlet Yolu'nun 18-19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nda Tarsus Batı-D-400 kavşaklarındaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun Denizli istikameti 11-16. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle trafik akışı Aydın istikametinden sağlanıyor.

Trabzon-Rize yolunun 0-11. kilometrelerinde çizgi ve bordür boyama ile yatay işaretleme çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 50-54. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 0-12. kilometreleri Çeşme istikametinde bakım işleri nedeniyle trafik akışına sağ şeritten izin veriliyor.

Ankara-Konya yolunun 56-59. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ardahan-Susuz yolunun 0-5. kilometrelerinde sağ şeritteki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım sol şeritten sürdürülüyor.

Antalya-Isparta yolunun 34-36. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA

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