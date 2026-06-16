Konya’da 260 aranan şahıs yakalandı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1-15 Haziran 2026 tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında 638 bin 822 şahıs ve 1 milyon 875 bin 606 araç sorgulandı. Yapılan sorgulamalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan çok sayıda kişi yakalandı.

Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, 0-5 yıl arası hapis cezasıyla aranan 147 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezasıyla aranan 15 kişi, 10-20 yıl arası hapis cezasıyla aranan 5 kişi ve 20 yıl üzeri hapis cezasıyla aranan 2 kişi olmak üzere toplam 169 hükümlü yakalandı.

Ayrıca ifadeye yönelik aranan 91 kişinin de yakalanmasıyla toplam 260 aranan şahıs adli makamlara teslim edildi. Denetimlerde 95 araç da yakalanarak gerekli işlemler başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi