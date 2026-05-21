ÖSYM’nin düzenlediği sınavlarda sınav binasına girişte geçerli kimlik belgeleri arasında hangisi yoktur?

ÖSYM'nin düzenlediği sınavlarda sınav binasına girişte geçerli kimlik belgeleri arasında Sürücü belgesi (Ehliyet) yoktur.

​ÖSYM'nin güncel sınav uygulama kurallarına göre, sürücü belgeleri üzerinde T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunsa dahi sınava giriş için geçerli bir kimlik belgesi olarak kabul edilmemektedir.

​Sınav günü salon başkanlarının kabul ettiği resmi ve geçerli kimlik belgeleri şunlardır:

​T.C. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı (Fotoğraflı ve çipli/soğuk damgalı)

​Pasaport (Süresi geçerli)

​Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kimlik Kartı

​Pembe/Mavi Kartlar ve Geçici Kimlik Belgesi (Nüfus müdürlüklerinden alınan, barkodlu ve süresi dolmamış olanlar)

​Bu nedenle adaylar ehliyet ile sınav binalarına kesinlikle alınmamaktadır.

