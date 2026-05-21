Konya’da kayıp 18 yaşındaki genç kızdan 19 gündür haber yok!

Konya'da yaşayan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 18 yaşındaki Beyzanur Memiş, 2 Mayıs'tan bu yana kayıp olarak aranıyor. Genç kızın ailesi, bir televizyon programına katılarak yardım çağrısında bulundu. Programda ortaya atılan iddialar ise dikkat çekti.

"KÜTÜPHANEYE GİDİYORUM” DİYEREK EVDEN AYRILDI

Meram ilçesi Çomaklı Mahallesi'nde yaşayan Beyzanur Memiş'in, 2 Mayıs 2026 günü "kütüphaneye gidiyorum” diyerek evden çıktığı ve bir daha geri dönmediği belirtildi.

Üniversite sınavına hazırlandığı öğrenilen genç kızın sık sık kütüphaneye giderek ders çalıştığı ifade edilirken, ailesi kaybolmasının ardından polis ekiplerine başvurdu.

Aile, günlerdir kızlarından gelecek iyi haberi beklediklerini söyledi.

AİLE: "NE OLDUYSA 1,5 AYDA OLDU''

Anne Fadime Memiş, kızının son dönemde lise arkadaşı Beyza Yılmaz ile yeniden görüşmeye başlamasının ardından davranışlarında değişiklik olduğunu iddia etti.

Anne Memiş, Beyzanur'un eve geç gelmeye başladığını ve bu nedenle zaman zaman tartışmalar yaşandığını ifade etti. Baba İsa Memiş ise kızlarıyla ciddi bir sorun yaşamadıklarını belirterek, "Ne olduysa son 1,5 ayda oldu” dedi.

Canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayan anne Fadime Memiş, kızına seslenerek geri dönmesi çağrısında bulundu. Yayın sırasında fenalaşan anneye sağlık ekipleri müdahale etti.

15 BİN TL'LİK EV Mİ KİRALANDI?

Programda gündeme gelen iddialardan biri ise günlük kiralık ev konusu oldu. Canlı yayına bağlanan bir emlakçı, Beyzanur Memiş ve Beyza Yılmaz isimli iki genç kızın 11 Mayıs tarihinde ev kiralamak için ofisine geldiğini öne sürdü.

İddiaya göre kira sözleşmesi Beyzanur Memiş adına düzenlendi ve 1 aylık kira bedeli olan 15 bin TL'nin nakit ödendiği iddia edildi.

Aile ise genç kızın böyle bir parayı nereden bulduğunu bilmediklerini ifade etti.

KONYA'DA 18 YAŞINDAKİ KAYIP BEYZANUR MEMİŞ NEREDE?

20 Mayıs 2026 itibarıyla Beyzanur Memiş'ten hâlâ haber alınamazken, polis ekiplerinin genç kızın bulunması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Ailesi ve yakın çevresi ise Beyzanur'dan gelecek bir haberi umutla bekliyor.

(Meltem Aslan)