Ali Asım Erdem
Muhabir
Akşehir’de gübre denetimleri sıklaştırıldı

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarımsal üretimde kalite ve güvenilirliği artırmak amacıyla gübre denetimlerini sürdürüyor. İlçe genelinde gerçekleştirilen kontroller kapsamında satış noktaları ve üretim alanlarında detaylı incelemeler yapıldı.

GÜBRE NUMUNELERİ LABORATUVARDA İNCELENDİ

Denetimler çerçevesinde teknik personeller tarafından gübre bayileri ile tarımsal üretim yapılan alanlardan numuneler alındı. Alınan numuneler laboratuvar ortamında analiz edilerek ürünlerin içerik değerleri, kalite standartları ve mevzuata uygunluğu titizlikle kontrol edildi.

Yetkililer, yürütülen çalışmaların temel amacının üreticilerin güvenilir ve standartlara uygun gübre kullanımını sağlamak olduğunu ifade etti.

TOPRAK SAĞLIĞI VE VERİMLİLİK ÖN PLANDA

Gerçekleştirilen kontrollerle hem toprak sağlığının korunması hem de tarımsal verimin artırılması hedefleniyor. Özellikle bilinçsiz ve standart dışı gübre kullanımının önüne geçilmesi için denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Tarım ekipleri, çiftçilerin doğru ve kaliteli ürünlere ulaşmasının sürdürülebilir üretim açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticiyi korumak ve tarımsal üretimde kaliteyi yükseltmek amacıyla denetim faaliyetlerinin önümüzdeki süreçte de kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

(Ali Asım Erdem)

