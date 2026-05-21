Konya’da direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kaza, dün 17:40 sıralarında ilçeye bağlı Karacadere Mahallesinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, N. A. İdaresindeki otomobil, havanın yağışlı olması sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı. Kazada sürücü N.A. yara almazken aynı otomobilde yolcu olarak bulunan F. A. ve N. G. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Ali Asım Erdem)