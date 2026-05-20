Konya’daki barajlar doluyor mu? Doluluk oranları nasıl?

Konya son yılların en yoğun yağışlı dönemlerinden birini yaşıyor. Geçtiğimiz yıllarda kuruyan göller, azalan yer altı suları ve kuraklıkla gündeme gelen kentte, 2026 yılında yağışlarla birlikte yüzler güldü. Özellikle tarım ve içme suyu açısından kritik öneme sahip barajlarda doluluk oranları dikkat çekici seviyelere ulaştı.

KURAKLIK TABLOSU TERSİNE DÖNDÜ

Uzun süredir kuraklığın etkisi altında bulunan Konya'da, yağışlarla birlikte doğa yeniden canlandı. Kuruyan göller ve derelerde su seviyeleri yükselirken, yer altı su kaynaklarında da toparlanma yaşandı. Uzmanlar, yağışların özellikle tarımsal üretim açısından önemli bir rahatlama sağladığını belirtiyor.

BARAJLARDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Konya'nın içme suyunu sağlayan barajlarda da doluluk oranları yükseldi. Altınapa Barajı'nda geçtiğimiz yıl aynı dönemde 1 buçuk milyon metreküpün altına kadar düşen su hacmi, bugün 19 milyon metreküpe yaklaştı. Barajın doluluk oranı ise yüzde 59'a çıktı.

Bağbaşı Barajı'nda da yükseliş sürüyor. Geçen yıl 32 milyon metreküp seviyesinde bulunan su miktarı, bu yıl 35 milyon metreküpe ulaştı. Barajdaki doluluk oranında yüzde 18'lik artış yaşandı.

Bozkır Barajı'nda ise dikkat çeken bir yükseliş kaydedildi. 2025 yılında aynı dönemde 27 milyon 500 bin metreküp olan su hacmi, bu yıl 176 milyon metreküpün üzerine çıktı.

Konya'nın en büyük barajı olan Afşar Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 88 seviyesine ulaştı. Geçtiğimiz yıl 129 milyon metreküp seviyesine kadar gerileyen su hacmi, bugün 320 milyon metreküpü aştı.

YETKİLİLERDEN TASARRUF UYARISI

Barajlardaki doluluk oranlarının yükselmesi kentte umut oluştururken, yetkililer su tasarrufu konusunda vatandaşları uyarmayı sürdürüyor. Uzmanlar, yağışlı dönemin geçici olabileceğini belirterek suyun bilinçli kullanılması gerektiğine dikkat çekiyor.

