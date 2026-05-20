GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,590 TL
EURO
52,872 TL
STERLİN
61,186 TL
GRAM
6.590 TL
ÇEYREK
10.829 TL
YARIM
21.460 TL
CUMHURİYET
42.657 TL
KONYA Haberleri

Konya’daki barajlar doluyor mu? Doluluk oranları nasıl?

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki barajlar doluyor mu? Doluluk oranları nasıl?

Konya son yılların en yoğun yağışlı dönemlerinden birini yaşıyor. Geçtiğimiz yıllarda kuruyan göller, azalan yer altı suları ve kuraklıkla gündeme gelen kentte, 2026 yılında yağışlarla birlikte yüzler güldü. Özellikle tarım ve içme suyu açısından kritik öneme sahip barajlarda doluluk oranları dikkat çekici seviyelere ulaştı.

KURAKLIK TABLOSU TERSİNE DÖNDÜ

Uzun süredir kuraklığın etkisi altında bulunan Konya'da, yağışlarla birlikte doğa yeniden canlandı. Kuruyan göller ve derelerde su seviyeleri yükselirken, yer altı su kaynaklarında da toparlanma yaşandı. Uzmanlar, yağışların özellikle tarımsal üretim açısından önemli bir rahatlama sağladığını belirtiyor.

BARAJLARDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Konya'nın içme suyunu sağlayan barajlarda da doluluk oranları yükseldi. Altınapa Barajı'nda geçtiğimiz yıl aynı dönemde 1 buçuk milyon metreküpün altına kadar düşen su hacmi, bugün 19 milyon metreküpe yaklaştı. Barajın doluluk oranı ise yüzde 59'a çıktı.

Bağbaşı Barajı'nda da yükseliş sürüyor. Geçen yıl 32 milyon metreküp seviyesinde bulunan su miktarı, bu yıl 35 milyon metreküpe ulaştı. Barajdaki doluluk oranında yüzde 18'lik artış yaşandı.

Bozkır Barajı'nda ise dikkat çeken bir yükseliş kaydedildi. 2025 yılında aynı dönemde 27 milyon 500 bin metreküp olan su hacmi, bu yıl 176 milyon metreküpün üzerine çıktı.

Konya'nın en büyük barajı olan Afşar Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 88 seviyesine ulaştı. Geçtiğimiz yıl 129 milyon metreküp seviyesine kadar gerileyen su hacmi, bugün 320 milyon metreküpü aştı.

YETKİLİLERDEN TASARRUF UYARISI

Barajlardaki doluluk oranlarının yükselmesi kentte umut oluştururken, yetkililer su tasarrufu konusunda vatandaşları uyarmayı sürdürüyor. Uzmanlar, yağışlı dönemin geçici olabileceğini belirterek suyun bilinçli kullanılması gerektiğine dikkat çekiyor.

 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER