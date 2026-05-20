Tezgahta yerini aldı kilosu 100 TL! Dağların dik yamaçlarında yetişen şifalı bitki kapış kapış satılıyor
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde baharın gelişiyle “yayla muzu“ olarak adlandırılan uçkun tezgahlardaki yerini aldı.
Özellikle Türkiye-İran sınır hattındaki yüksek rakımlı dağlardan büyük bir emekle toplanan uçkunun bağı, ilçe merkezinde 100 liradan satışa sunuluyor.
Bölgede son 10 yılın en yoğun yağışlı döneminin yaşanması, dağlardaki uçkun rekoltesine de adeta bereket getirdi. Yüksekova'nın sarp dağlarının yanı sıra sınırın İran tarafındaki dağlık alanlarda da yetişen bitkiyi toplayan vatandaşlar, zorlu bir mesainin ardından topladıkları ürünleri ilçeye getiriyor.
KENDİ KENDİNE YETİŞİYOR
Doğal ortamında kendiliğinden yetişen ve Cengiz Topel Caddesi üzerinde kurulan tezgahlarda vatandaşların beğenisine sunulan uçkun, hem ekşi ve aromatik tadıyla hem de
sağlığa olan faydalarıyla yoğun ilgi görüyor.
C VİTAMİNİ AÇISINDAN ZENGİN
C vitamini açısından zengin olan ve özellikle şeker, tansiyon gibi rahatsızlıklara iyi geldiğine inanılan bu şifalı bitki, adeta kapış kapış satılıyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”