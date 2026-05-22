İnşaatta akıma kapılan işçi öldü
Malatya’da inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılan Eyüp Yaşar (36), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi. Eyüp Yaşar, inşaatta çalışırken hiltinin fişini elektrik trafosundaki prize takarken akıma kapıldı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan Eyüp Yaşar, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Yaşar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Eyüp Yaşar'ın cenazesi otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: DHA

