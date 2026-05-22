Sokakta akıma kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin davada YENİ GELİŞME!

İzmir’in Konak ilçesinde sağanak sırasında İnanç Öktemay (44) ile Özge Ceren Deniz’in (23) sokak ortasında elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin davada ’Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan hapis cezası verilen 12 sanık, bugün İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14’üncü Ceza Dairesi’nde yeniden hakim karşısına çıkacak.

İzmir'de 12 Temmuz 2044 günü saat 18.00 sıralarında başlayan sağanak nedeniyle birçok ilçede sokaklar suyla doldu. Sağanaktan korunmak isteyen İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz, suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Deniz'i kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan İnanç Öktemay da akıma kapılıp, bir anda yığıldı. Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İnanç Öktemay İzmir'de, Özge Ceren Deniz ise Osmaniye'de toprağa verildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 42 kişi hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. Suçun bilinçli taksirle işlenmesi nedeniyle TCK'nın 22/3'ün maddesi gereğince sanıklara verilecek cezanın yarı oranında artırılarak 22 yıl 6'şar aya çıkarılması talep edildi. İnanç Öktemay'ın ailesi, yargılama sürecinde davadan çekildi.

MEMURLAR DA YARGILANACAK

Geçen ekim ayında İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında cezalar açıklandı. Heyet; Ali Külak, Doğan Kılıç, Fırat Akbay ve Mesut Türkan'ı 10 yıl; Ahmet Orhan Kaygısız, Arif Kapuş, Mehmet Fatih Tosun, Mehmet Zeki Aytulun, Mert Ceylan, Alper Doğan, Erman Çarık, Hamza Bayram, Abdülkadir Satık, Mürsel Arıcı, Yavuz Üner ve Cenan Demircan'ı 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet; Alara Ekli, Ahmet Demircan, Barış Sevgili, Cengiz Topel Demircan, Deniz Sunal, İbrahim Şara, Koray Arif Fırat ve Volkan Şirin'e 5 yıl, Ali Arcan, Ekrem Yıldırım, Mustafa Atakan, Necati Ergin, Sefa Pişkinleblebici ve Zekeriye Tığtepe'ye ise 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Ahmet Çelik, Erkut Bozkurt, Hakan Günay, Halit Özpelit, Serhat Ekin, Tahsin Erdoğan, Ufuk Eryılmaz, Uğur Yüksel ve Mehmet Zeki Alkan beraat ederken, yurt dışında yaşayan 1 sanığın dosyası ayrıldı. Heyet ayrıca tutuksuz yargılanan 5 sanığın da tutuklanmasına karar verdi. Böylelikle tutuklu sanık sayısı 15'e çıktı. Öte yandan İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1'inci İdari Dava Dairesi, memur 6 sanığın yargılanmasına karar verdi.

İSTİNAF KARARI KALDIRDI

Tarafların itirazı sonrası dosya istinafa taşındı. Dosyayı görüşen İzmir Bölge İdare Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararlarını kaldırdı. Ceza Dairesi; sanıklar Cengiz Topel Demircan, Ahmet Demircan, Cenan Demircan, Volkan Şirin, Mustafa Atakan, Necati Ergin, Ali Arcan, Mehmet Fatih Tosun, Mert Ceylan, Koray Arif Fırat, Ekrem Yıldırım ve Sefa Pişkinleblebici için yeniden yargılama kararı verdi. Ayrıca Mehmet Zeki Aytulun, Arif Kapuş, Doğan Kılıç'ın üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumları nedeniyle tahliye taleplerinin reddine karar verildi.

RAPOR İSTENDİ

Ceza Dairesi; sanıklardan Gediz Operasyon Takım Yöneticisi Abdülkadir Satık, Gediz Teknik Şefi Ahmet Orhan Kaygısız, Gediz Arıza Onarım Müdürü Ali Külak, Gediz Operasyon Yöneticisi, Alper Doğan, Gediz Elektrik Teknisyeni Erman Çarık, Gediz Arıza Onarım Personeli Fırat Akbay, Gediz'de denetim görevlisi Hamza Bayram, Gediz Arıza Onarım Yöneticisi Mehmet Fatih Tosun, Gediz arıza mühendisi Mert Ceylan, Gediz arıza onarım ustası Mesut Türkan ve Gediz yapı işleri uzman yardımcısı Mürsel Arıcı'nın tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önüne alıp, tahliyelerine hükmetti. Sanıklardan Yavuz Üner'in adli kontrol şartı kaldırıldı. Tahliyelerin ardından mühendislik firması sahibi Arif Kapuş, İZSU personeli Mehmet Zeki Aytulun ve taşeron firmada mühendis tutuklu sanık Doğan Kılıç dışında tutuklu kalmadı. Ceza Dairesi ayrıca dosyanın, konusunda uzman İTÜ/ODTÜ öğretim üyelerinden oluşacak 5 kişilik bilirkişi heyetine tevdii edilmesine, olayın meydana gelmesinde sanıkların, hayatını kaybedenlerin ve üçüncü kişilerin kusur durumları tespiti konusunda da rapor düzenlenmesine hükmetti. Haklarında yeniden yargılama kararı verilen sanıklar, bugün İzmir Bölge İdare Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'nde hakim karşısına çıkacak. Duruşmaya tutuksuz sanıklar ile avukatlarının katılması bekleniyor.

Kaynak: DHA