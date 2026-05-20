Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müspet bir gelişme olarak gördüğünü, ihtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını, ortaya konan yapıcı girişimlere desteğin süreceğini ifade etti.
Suriye'de istikrar ortamının kök salmasının tüm bölge için önemli bir kazanım olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin aralıksız süreceğini, ayrıca Lübnan'daki durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi hazırlıklarının sürdüğünü, Zirve'nin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla azami gayret gösterdiklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, ABD Başkanı Trump'a önceki gün ABD'nin San Diego kentindeki bir camiye düzenlenen menfur saldırı nedeniyle taziyelerini iletti, Türkiye'nin hangi dini gruba yönelik olursa olsun bu tür nefret suçlarına karşı olduğunu söyledi.
