GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,590 TL
EURO
52,860 TL
STERLİN
61,168 TL
GRAM
6.588 TL
ÇEYREK
10.826 TL
YARIM
21.453 TL
CUMHURİYET
42.642 TL
GÜNCEL Haberleri

Bu çiçeklere dokunmak yürek ister: Koparmanın cezası tam 700 bin lira

Bu çiçeklere dokunmak yürek ister: Koparmanın cezası tam 700 bin lira
Batman’da halk arasında “ağlayan gelin“ adıyla bilinen ters laleleri koparanlara 700 bin lira para cezası veriliyor.

Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran seferi sırasında Sason ilçesinde konakladığı 2000 rakımlı Sultana Yaylası'nın yanı sıra Helkıs ve Sıngıtur dağları, Şillek Yaylası ve Kelhasan köyündeki dağ yamaçları, "ağlayan gelin" adıyla bilinen ters lalelerin açmasıyla adeta renk cümbüşüne döndü.

15-20 gün süren görsel şöleni kaçırmak istemeyen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, ters laleleri görebilmek için zorlu doğa şartlarına rağmen yaylaların yolunu tuttu. Öte yandan, karların erimesiyle dağın içinden fışkıran suların oluşturduğu şelale de eşsiz görüntüsüyle görenleri hayran bırakıyor. Yüksek zirvelerden süzülen suyun oluşturduğu doğal menderesler ise manzaraya ayrı bir güzellik katıyor.

Yaylalara çıkan doğa fotoğrafçısı Sabahattin Atalay, ters lalelerin "Kerbela çiçeği" veya "ağlayan gelin" olarak da bilindiğini söyledi. Ters lalelerin 15-20 günlük ömürleri olduğunun altını çizen Atalay, "Bu bitkiyi koparmanın cezası 700 bin lira. Bu endemik bitkinin 15-20 günlük ömürleri var, ardından kuruyorlar. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bu eşsiz güzelliği görmek için geldik. Zorlu ve dik yamaçlar olmasına rağmen uzun tırmanışlar sonucu ulaşıyoruz bu güzelliklere ama ulaştıktan sonra bu güzellik tüm yorgunluğumuzu alıyor" dedi.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER