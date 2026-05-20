Bu çiçeklere dokunmak yürek ister: Koparmanın cezası tam 700 bin lira

Batman’da halk arasında “ağlayan gelin“ adıyla bilinen ters laleleri koparanlara 700 bin lira para cezası veriliyor.

Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran seferi sırasında Sason ilçesinde konakladığı 2000 rakımlı Sultana Yaylası'nın yanı sıra Helkıs ve Sıngıtur dağları, Şillek Yaylası ve Kelhasan köyündeki dağ yamaçları, "ağlayan gelin" adıyla bilinen ters lalelerin açmasıyla adeta renk cümbüşüne döndü.

15-20 gün süren görsel şöleni kaçırmak istemeyen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, ters laleleri görebilmek için zorlu doğa şartlarına rağmen yaylaların yolunu tuttu. Öte yandan, karların erimesiyle dağın içinden fışkıran suların oluşturduğu şelale de eşsiz görüntüsüyle görenleri hayran bırakıyor. Yüksek zirvelerden süzülen suyun oluşturduğu doğal menderesler ise manzaraya ayrı bir güzellik katıyor.

Yaylalara çıkan doğa fotoğrafçısı Sabahattin Atalay, ters lalelerin "Kerbela çiçeği" veya "ağlayan gelin" olarak da bilindiğini söyledi. Ters lalelerin 15-20 günlük ömürleri olduğunun altını çizen Atalay, "Bu bitkiyi koparmanın cezası 700 bin lira. Bu endemik bitkinin 15-20 günlük ömürleri var, ardından kuruyorlar. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bu eşsiz güzelliği görmek için geldik. Zorlu ve dik yamaçlar olmasına rağmen uzun tırmanışlar sonucu ulaşıyoruz bu güzelliklere ama ulaştıktan sonra bu güzellik tüm yorgunluğumuzu alıyor" dedi.

