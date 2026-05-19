Konya’da eski belediye başkanı hayatını kaybetti!

Konya’nın eski belediye başkanlarından İsmail Öksüzler yaşamını yitirdi.

Konya'nın Selçuklu ilçesinin ilk Belediye Başkanlığı görevini yapan ve uzun yıllar hizmetleriyle tanınan eski belediye başkanlarından İsmail Öksüzler hayatını kaybetti. Öksüzler'in vefatı, ailesi, yakınları ve sevenleri başta olmak üzere Konya siyaset ve yerel yönetim camiasında üzüntüyle karşılandı.

SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

Selçuklu ilçesinin ilk belediye başkanlığını yapan, uzun yıllardır tanınan isimlerden İsmail Öksüzler, çevresinde yardımsever kişiliği ve mütevazı yapısıyla biliniyordu. 28 Şubat zihniyetine karşı verdiği mücadelesiyle hatırlanan Öksüz, o süreçte baskılarla karşı karşıya kalmıştı.

İSMAİL ÖKSÜZLER KİMDİR?

1947 yılında İzmir'de dünyaya gelen İsmail Öksüzler, ilkokul eğitimini Aydın'da, ortaokul ve lise öğrenimini ise İzmir'de tamamladı. Yükseköğrenimini Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Öksüzler, çalışma hayatına Söke Çimento Fabrikası'nda işletme şefi olarak başladı.

Askerlik görevinin ardından İzmir Sanayi ve Teknoloji Bölge Müdürlüğü'nde müdür muavini olarak görev yapan Öksüzler, daha sonra Konya'ya gelerek belediyecilik alanında hizmet vermeye başladı.

KONYA BELEDİYECİLİĞİNDE UZUN YILLAR GÖREV ALDI

1978 yılında Konya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde atölye sorumlusu olarak göreve başlayan İsmail Öksüzler, yaklaşık 9 yıl boyunca belediye bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu.

1989 yılı Mart ayında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Selçuklu Belediye Başkanı seçilen Öksüzler, iki dönem boyunca bu görevi yürüttü. Görev süresi boyunca Selçuklu'nun gelişimine yönelik birçok çalışmaya imza atan Öksüzler, Konya belediyeciliğinde önemli isimler arasında yer aldı. İsmail Öksüzler'in evli ve 4 çocuk babası olduğu, ayrıca iyi derecede İngilizce bildiği öğrenildi.

SELÇUKLU'NUN İLK BELEDİYE BAŞKANIYDI

1987 yılında büyükşehir statüsüne kavuşan Konya'da merkez yapı yeniden düzenlenerek Selçuklu, Meram ve Karatay olmak üzere üç merkez ilçe oluşturuldu. Yeni yapılanmanın ardından ilk mahalli idareler seçimleri ise 1989 yılında gerçekleştirildi.

Refah Partisi, Genel Başkan Necmettin Erbakan liderliğinde Selçuklu Belediye Başkanlığı için belediyede mühendis olan İsmail Öksüzler'i aday gösterdi. Seçimlerden zaferle ayrılan Öksüzler, Refah Partisi'nden Selçuklu Belediye Başkanı seçildi.

Böylece Selçuklu Belediyesi tarihinde ilk kez belediye başkanı belirlenirken, İsmail Öksüzler de Selçuklu'nun ilk belediye başkanı olarak tarihe geçti.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Merhumun cenaze programına ilişkin detaylar da netleşti. İsmail Öksüzler'in cenazesinin, öğle namazına müteakip Hacıveyiszade Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

(Berna Ata)