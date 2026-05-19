Konya Jandarma’dan 7/24 sanal devriye: 18 bini aşkın hesap incelendi

Bekir Turan
İnternet editörü
Konya İl Jandarma Komutanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlulukla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü bildirildi.

18 bini aşkın hesap incelendi

01-15 Mayıs 2026 tarihleri arasında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 10.484, TEM Şube Müdürlüğünce ise 7.720 olmak üzere toplam 18.204 sosyal medya ve URL adresinde açık kaynak araştırması yapıldığı açıklandı. Yapılan incelemeler sonucunda 1.033 yasadışı bahis sitesi ve 1.039 müstehcen içerikli paylaşım yapan site ve hesap hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Ayrıca yapılan çalışmalar kapsamında; 55 terör örgütü propagandası, 9 tehdit ve hakaret, 1 trafik güvenliğini tehlikeye sokma, 1 bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık, 1 Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a muhalefet, 2 Cumhurbaşkanına hakaret ve 5 farklı olay olmak üzere toplam 74 içerik hakkında işlem yapıldığı ifade edildi.

74 AKAR raporu hazırlandı

Tespit edilen paylaşımlar hakkında 74 Açık Kaynak Araştırma Raporu (AKAR) düzenlenerek ilgili adli makamlar ve kolluk birimlerine gönderildiği kaydedildi.

(Bekir Turan)

