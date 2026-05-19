Konya’nın büyük ilçesinin eski başkanıydı! Öksüzler’in cenaze programı belli oldu

Cumali Özer
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da Selçuklu ilçesinin ilk Belediye Başkanlığını yapan İsmail Öksüzler hayatını kaybetti. Öksüzler’in cenaze programı belli oldu.

Konya'nın Selçuklu ilçesinin ilk Belediye Başkanlığı görevini yapan ve uzun yıllar hizmetleriyle tanınan eski belediye başkanlarından İsmail Öksüzler hayatını kaybetti. Öksüzler'in vefatı, ailesi, yakınları ve sevenleri başta olmak üzere Konya siyaset ve yerel yönetim camiasında üzüntüyle karşılandı.

BASKILARLA KARŞI KARŞIYA KALMIŞTI

Selçuklu ilçesinin ilk belediye başkanlığını yapan, uzun yıllardır tanınan isimlerden İsmail Öksüzler, çevresinde yardımsever kişiliği ve mütevazı yapısıyla biliniyordu. 28 Şubat zihniyetine karşı verdiği mücadelesiyle hatırlanan Öksüz, o süreçte baskılarla karşı karşıya kalmıştı. 

SELÇUKLU'NUN İLK BELEDİYE BAŞKANIYDI

1987 yılında büyükşehir statüsüne kavuşan Konya'da merkez yapı yeniden düzenlenerek Selçuklu, Meram ve Karatay olmak üzere üç merkez ilçe oluşturuldu. Yeni yapılanmanın ardından ilk mahalli idareler seçimleri ise 1989 yılında gerçekleştirildi.

Refah Partisi, Genel Başkan Necmettin Erbakan liderliğinde Selçuklu Belediye Başkanlığı için belediyede mühendis olan  İsmail Öksüzler'i aday gösterdi. Seçimlerden zaferle ayrılan Öksüzler, Refah Partisi'nden Selçuklu Belediye Başkanı seçildi.

Böylece Selçuklu Belediyesi tarihinde ilk kez belediye başkanı belirlenirken, İsmail Öksüzler de Selçuklu'nun ilk belediye başkanı olarak tarihe geçti.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Merhumun cenaze programına ilişkin detaylar da netleşti. İsmail Öksüzler'in cenazesinin, öğle namazına müteakip Hacıveyiszade Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

(Cumali Özer)


