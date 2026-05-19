GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da siber farkındalık eğitimi verildi

Ali Asım Erdem
Muhabir
Konya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 01–15 Mayıs 2026 tarihleri arasında siber suçlara karşı farkındalığı artırmak amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlendi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların siber suçlara karşı bilinçlendirilmesine yönelik 3 ilçede eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi.

14 ayrı noktada eğitim verildi

Yunak, Sarayönü ve Karapınar ilçelerinde okul ve kahvehanelerde gerçekleştirilen toplam 14 ayrı faaliyette, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlardan oluşan 4.300 kişiye bilgilendirme yapıldı.

Eğitimlerde; dijital bağımlılık, oltalama (phishing), yasadışı bahis, parola güvenliği, mobil oyunlar, ebeveynlerin güvenli internet kullanımı, sosyal medyada dikkat edilmesi gereken hususlar, genel güvenli internet kullanımı, banka ödeme sistemleri ve dijital okuryazarlık konularında bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

Yetkililer, düzenlenen eğitimlerin amacının vatandaşların siber tehditlere karşı daha bilinçli hale gelmesi ve güvenli internet kullanımının yaygınlaştırılması olduğunu ifade etti.

(Ali Asım Erdem)

