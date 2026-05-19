Konya’da siber farkındalık eğitimi verildi

Konya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 01–15 Mayıs 2026 tarihleri arasında siber suçlara karşı farkındalığı artırmak amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlendi.
Konya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların siber suçlara karşı bilinçlendirilmesine yönelik 3 ilçede eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi.
14 ayrı noktada eğitim verildi
Yunak, Sarayönü ve Karapınar ilçelerinde okul ve kahvehanelerde gerçekleştirilen toplam 14 ayrı faaliyette, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlardan oluşan 4.300 kişiye bilgilendirme yapıldı.
Eğitimlerde; dijital bağımlılık, oltalama (phishing), yasadışı bahis, parola güvenliği, mobil oyunlar, ebeveynlerin güvenli internet kullanımı, sosyal medyada dikkat edilmesi gereken hususlar, genel güvenli internet kullanımı, banka ödeme sistemleri ve dijital okuryazarlık konularında bilgilendirme yapıldığı belirtildi.
Yetkililer, düzenlenen eğitimlerin amacının vatandaşların siber tehditlere karşı daha bilinçli hale gelmesi ve güvenli internet kullanımının yaygınlaştırılması olduğunu ifade etti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”