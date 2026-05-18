Konya’da uyuşturucuya geçit yok! 8 kişi tutuklandı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 01-15 Mayıs 2026 tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yapılan operasyonlarda çeşitli türlerde uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirilirken, çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı.
24.463 adet sentetik ecza, 315 kök kenevir, 140 gram kubar esrar, 95 adet ecstasy, 36 gram metamfetamin, 35 gram kenevir tohumu, 27 gram bonzai ele geçirildi.
Operasyonlarda ele geçirilen maddelerin, piyasaya sürülmesinin engellendiği bildirildi.
8 KİŞİ TUTUKLANDI
Yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan 44 şüpheliden 36'sı, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumlarına gönderildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”