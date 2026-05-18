Konya’da emeklilere özel güzel haber geldi! Başvurular başladı
Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçedeki emekli vatandaşlar için “Hatırdan Hatıraya Kültür Turları” projesini hayata geçiriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Program kapsamında; Konya merkez ve ilçelerimizde yaşayan binlerce emekli hemşehrimizi şehrimizin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle buluşturacağız. Tüm emekli hemşehrilerimi bu anlamlı vefa yolculuğuna davet ediyorum” dedi.

Sosyal belediyecilikte model olan Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki emekli vatandaşlara yönelik anlamlı bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, projeyle ilgili yaptığı değerlendirmede, Konya'nın hafızası olan emekliler için "Hatırdan Hatıraya Kültür Turları” projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak; gönüllere dokunmayı ve kuşaklar arasında güçlü bağlar kurmayı önemli bir sorumluluk olarak gördüklerini kaydeden Başkan Altay, "Program kapsamında; Konya merkez ve ilçelerimizde yaşayan binlerce emekli hemşehrimizi şehrimizin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle buluşturacağız. Bu buluşmalarla hem şehrimizin değerlerini birlikte keşfedecek hem de muhabbeti, dostluğu ve aidiyet duygusunu daha da güçlendireceğiz” diye konuştu.

Emekli vatandaşlar için Beyşehir-Seydişehir, Derebucak, Akşehir, Çatalhöyük ve şehir merkezi olmak üzere 5 ayrı rota hazırladıklarını aktaran Başkan Altay, "Profesyonel rehberler eşliğinde gerçekleştireceğimiz bu yolculuklarda; birlikte gezecek, sohbet edecek ve aynı sofranın bereketini paylaşacağız. Konya'mızın 31 ilçesinde yaşayan tüm emekli hemşehrilerimi bu anlamlı vefa yolculuğuna davet ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. ‘Hatırdan Hatıraya Kültür Turları' projemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” açıklamasını yaptı.

BAŞVURULAR İNTERNETTEN YAPILIYOR

Emeklilerin sosyal yaşama katılımını artırmak ve kültürel bağlarını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen "Hatırdan Hatıraya Kültür Gezileri” programına başvurular "ailetoplum.konya.bel.tr” adresi üzerinden alınmaya başladı. Projeye başvuran 31 ilçedeki emeklilere, Haziran ayının üçüncü haftası ile Temmuz ayının son haftası arasında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir turları düzenlenecek.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

