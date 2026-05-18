Konya’da uyuşturucuya geçit yok! 38 şüpheli yakalandı

Ali Asım Erdem
Muhabir
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 01-15 Mayıs 2026 tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda çeşitli türlerde uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirilirken, çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı.

JANDARMA EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMALARDA TOPLAMDA;

24.463 adet sentetik ecza, 315 kök kenevir, 140 gram kubar esrar, 95 adet ecstasy, 36 gram metamfetamin, 35 gram kenevir tohumu, 27 gram bonzai ele geçirildi.

Operasyonlarda ele geçirilen maddelerin, piyasaya sürülmesinin engellendiği bildirildi.

38 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yürütülen faaliyetler kapsamında toplam 38 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerden 36'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 2 kişi ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

