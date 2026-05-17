Konya’daki evlat dehşetinde yürek burkan gerçek! Tanınan ismin kızı çıktı

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya'da oğulları tarafından öldürülen veteriner hekim çift Gökhan ve Nazife Dinçer, bugün son yolculuklarına uğurlandı. Yaşanan olay Türkiye'yi yasa boğarken, anne Nazife Dinçer hakkında ortaya çıkan detay yürek burktu. 

CENAZELER AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görev yapan veteriner hekim çiftin cenazeleri, Konya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi.

Düzenlenen cenaze törenine Konya Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

OLAY PARKTA ORTAYA ÇIKTI

Korkunç olay, Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi'nde bir parkta hareketsiz halde bulunan kişinin ihbar edilmesiyle ortaya çıktı. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, hukuk fakültesi öğrencisi 22 yaşındaki C.D.'i hafif yaralı halde buldu. Şüphelinin, polis ekiplerine anne ve babasını bıçakladığını söylediği öğrenildi.

ANNE VE BABA EVDE ÖLÜ BULUNDU

C.D.'in verdiği adres üzerine Havzan Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, kapının açılmaması üzerine itfaiyeden destek aldı. Eve giren polis ekipleri, veteriner hekim çift Gökhan ve Nazife Dinçer'i bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. 

"ORMAN DEDESİ”NİN KIZI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hayatını kaybeden Nazife Dinçer'in, Ereğli'de yıllarca kendi imkânlarıyla binlerce fidan dikerek bozkırı ormana dönüştüren ve çevrede "Orman Dedesi” olarak tanınan emekli öğretmen Rahim Demirbaş'ın kızı olduğu öğrenildi.

Türkiye'nin tanıdığı isimlerden biri olan Demirbaş'ın kısa süre önce hayatını kaybettiği belirtildi.



 

