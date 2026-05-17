Konya’da yasak başlıyor! 3 ilçe listede

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya'da yaz aylarında artan hava sıcaklıklarıyla birlikte orman yangını riskine karşı yeni önlemler devreye alındı. Konya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir, Hüyük ve Derebucak ilçelerindeki bazı ormanlık alanlara girişlerin geçici süreyle yasaklandığı duyuruldu.

ORMAN YANGINLARINA KARŞI ÖNLEM ARTIRILDI

Yetkililer tarafından alınan kararın, olası orman yangınlarının önüne geçmek, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak, doğal yaşam alanlarının zarar görmesini engellemek ve çevrede oluşabilecek riskleri azaltmak amacıyla uygulamaya konulduğu belirtildi.

YASAK 1 TEMMUZ'DA UYGULANACAK

Açıklanan karar kapsamında ormanlık alanlara giriş yasağının 1 Temmuz 2026 tarihinde başlayacağı bildirildi. Uygulamanın 31 Ekim 2026 tarihine kadar devam edeceği ifade edildi.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Beyşehir, Hüyük ve Derebucak ilçelerinde belirlenen ormanlık bölgeleri kapsayan yasak süresince vatandaşların bu alanlara giriş yapmaması istendi. Yetkililer, özellikle piknik, kamp, ateş yakma ve benzeri faaliyetlerin sıcak hava koşullarında büyük risk oluşturduğunu belirterek kurallara uyulması konusunda uyarıda bulundu.

(Ali Asım Erdem)

