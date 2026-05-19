Konya’nın ilk Selçuklu Belediye Başkanı İsmail Öksüzler toprağa verildi

Selçuklu'nun ilk belediye başkanı, Konya yerel yönetim tarihine damga vuran isimlerinden olan İsmail Öksüzler, 79 yaşında hayatını kaybetti. İki dönem Selçuklu Belediye Başkanlığı görevini yürüten Öksüzler'in vefatı, Konya siyaset ve yerel yönetim camiasında büyük üzüntü oluşturdu. Şehre uzun yıllar hizmet eden Öksüzler, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Öksüzler için Hacıveyiszade Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından merhumun naaşı Üçler Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine Konya Valisi İbrahim Akın, milletvekilleri, belediye başkanları ve eski Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Halil Ürün başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı.
1987 yılında büyükşehir statüsüne kavuşan Konya'da oluşturulan yeni merkez yapılanmasında Selçuklu'nun ilk belediye başkanı olarak görev alan Öksüzler, 1989 ve 1994 seçimlerinde halkın güvenini kazanarak iki dönem belediye başkanlığı yaptı ve şehre önemli hizmetlerde bulundu.
Şehre kazandırdığı hizmetlerle hafızalarda yer eden Öksüzler'in vefatı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Konya siyaset ve yerel yönetim camiasında büyük üzüntü oluşturdu.
Kılınan cenaze namazının ardından Öksüzler'in naaşı, sevenlerinin omuzlarında Üçler Mezarlığı'na götürüldü. Merhum İsmail Öksüzler, burada dualarla toprağa verildi.
(Berna Ata)