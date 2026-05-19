Konya Jandarmasından 7 bin 871 kişiye trafik güvenliği eğitimi verildi

Ali Asım Erdem
Muhabir
Konya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, “Öğrenci ve Sürücülere Yönelik Trafik Eğitimi” kapsamında 01–15 Mayıs 2026 tarihleri arasında eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik güvenliği bilincinin artırılması amacıyla öğrenci ve sürücülere yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

7 bin 871 kişiye eğitim verildi

Yapılan çalışmalar çerçevesinde toplam 2.920 vatandaş ve 4.951 öğrenci olmak üzere 7.871 kişiye trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldığı bildirildi.

Trafik bilinci artırılıyor

Eğitimlerde katılımcılara trafik kurallarına uyulması, güvenli sürüş, yaya güvenliği ve genel trafik bilinci konularında temel bilgiler aktarıldı. Faaliyetlerin, trafik kazalarının önlenmesine katkı sağlamayı amaçladığı belirtildi.

(Ali Asım Erdem)

