Konya Jandarmasından 7 bin 871 kişiye trafik güvenliği eğitimi verildi

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik güvenliği bilincinin artırılması amacıyla öğrenci ve sürücülere yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor.
7 bin 871 kişiye eğitim verildi
Yapılan çalışmalar çerçevesinde toplam 2.920 vatandaş ve 4.951 öğrenci olmak üzere 7.871 kişiye trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldığı bildirildi.
Trafik bilinci artırılıyor
Eğitimlerde katılımcılara trafik kurallarına uyulması, güvenli sürüş, yaya güvenliği ve genel trafik bilinci konularında temel bilgiler aktarıldı. Faaliyetlerin, trafik kazalarının önlenmesine katkı sağlamayı amaçladığı belirtildi.
(Ali Asım Erdem)