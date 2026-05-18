Konya’nın 13 ilçesinde ormanlık alanlara girişler kısıtlandı! 4 ay sürecek
Konya'da artan orman yangını riskine karşı yeni tedbirler devreye alındı. Konya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından alınan karar doğrultusunda, 01 Temmuz - 31 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelindeki bazı ormanlık alanlara girişler geçici olarak sınırlandırıldı.
Birçok ilçede uygulanacak
Alınan karar kapsamında Beyşehir, Hüyük, Derebucak, Derbent, Seydişehir, Ahırlı, Yalıhüyük, Bozkır, Taşkent, Hadim, Ilgın, Doğanhisar ve Kadınhanı ilçelerinde bulunan belirli ormanlık alanlarda giriş, piknik ve ateş yakma faaliyetlerine kısıtlama getirildi.
Kuralalra uymuyanlara işlem yapılacak
Yetkililer, özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte meydana gelebilecek orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla vatandaşların alınan tedbirlere hassasiyetle uymalarının büyük önem taşıdığını belirtti.
Kurallara uymayanlar hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlem yapılacağı ifade edilirken, vatandaşlardan ormanlık alanlarda ateş yakmamaları ve şüpheli durumları yetkililere bildirmeleri istendi.
