Konya’da kağıt fabrikasında yangın! İtfaiye ekipleri müdahale ediyor

Konya'nın Ereğli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kağıt fabrikasının önünde yangın çıktı.
İlk belirlemelere göre fabrikanın ön kısmında bulunan tonlarca kağıt alevlere teslim oldu.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay yerinde güvenlik önlemleri artırıldı. Alevlerin fabrikanın diğer bölümlerine sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.
