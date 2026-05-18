Konya’nın meşhur koyunları İHA ile sayılacak

Konya Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda, yaban hayatının daha etkin şekilde takip edilmesi ve envanter çalışmalarının modern teknolojilerle yürütülmesi amacıyla önemli bir test çalışması gerçekleştirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmaya Şube Müdürleri Gökhan Yıldırım ve Serhat Oral da katıldı. Test kapsamında, İnsansız Hava Araçları (İHA) ve yapay zeka teknolojileri kullanılarak bölgede envanter çalışması yapılabilmesi hedeflendi.
Çalışmada, yaban hayvanlarının tespiti, sayımı ve doğal yaşam alanlarının daha hızlı ve doğru şekilde analiz edilmesine yönelik uygulamalar denendi.
BÖLGE MÜDÜRÜ ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP ETTİ
Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Orhan Çatalçam da Bozdağ'daki test çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Yapılan uygulamanın, yaban hayatının korunması ve izlenmesinde teknolojik imkanların etkin kullanımına katkı sağlaması hedefleniyor.
YETKİLİLERDEN TEKNOLOJİ VURGUSU
Yetkililer, yapay zeka ve İHA destekli sistemlerin özellikle geniş ve ulaşılması güç alanlarda önemli avantajlar sunduğunu belirterek, bu tür çalışmaların ilerleyen süreçte yaygınlaştırılmasının planlandığını ifade etti.
