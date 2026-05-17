Konya’daki kan donduran olay! Anne ve babasını öldüren genç tutuklandı

Konya'nın Meram ilçesi Havzan Mahallesi Benekli Sokak'ta 22 yaşındaki C.D. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle babası Gökhan D. (57) ve annesi Nazife Çiğdem D.'yi (56) bıçaklayarak öldürmüştü.

TUTUKLANDI

Hukuk fakültesi öğrencisi C.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Edinilen bilgilere göre olay, Konya'nın Meram ilçesine bağlı Havzan Mahallesi Benekli Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın zemin katında gerçekleşti.

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

22 yaşındaki C.D. isimli bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle babası Gökhan D. (57) ve annesi Nazife Çiğdem D.'i (56) bıçaklayarak öldürdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İTİRAF ETMİŞTİ

Olayın ardından çevredeki tüm sokaklar polis ekipleri tarafından kapatıldı. İddiaya göre anne ve babasını öldürdükten sonra evden çıkan genç, sokakta yürümeye başladı. Durumundan şüphelenen polis ekipleri, gencin elleri ve kıyafetlerinde kan izleri olduğunu fark ederek C.D.'yi durdurdu.

Şüpheli genç, adrese yakın bir parkta polis ekiplerince tespit edilerek gözaltına alındı. Polis ekiplerince gözaltına alınan C.D., anne ve babasını öldürdüğünü itiraf etti. Hukuk fakültesi öğrencisi C.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VETERİNER ÇİFT TOPRAĞA VERİLDİ

Konya Meram ilçesinde yaşanan olay büyük üzüntü yarattı. Hukuk fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen C.D. tarafından bıçaklanarak öldürülen veteriner hekim çift Gökhan Dinçer ile Nazife Çiğdem Dinçer, son yolculuklarına uğurlandı.

(Berna Ata)