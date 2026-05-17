Evine giden polisin dikkati suikast planını ortaya çıkardı

İstanbul Küçükçekmece’de polis memurunun şüphe üzerine durdurduğu motosikletteki 2 kişinin, Beylikdüzü’nde bir kişiye suikast düzenlemeyi planladığı belirlendi.

Avcılar'da mesai çıkışı motosikletiyle evine giden polis memuru U.N, D-100 kara yolu Küçükçekmece yan yolunda plakası katlanmış motosikletteki 2 kişinin durumundan şüphelendi.

"Dur" işareti yapan polis memuruna motosikletin sürücüsü ateş etmek için tabancasını çıkardı ancak silah tutukluk yaptı. Bunun üzerine polis memuru, tabancasıyla M.B'yi elinden yaraladı. Motosikletteki diğer şüpheli Ş.Y. ise üzerindeki çelik yelek ve çantasını atıp yaya olarak kaçtı.

Daha sonra olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi.

Elinden hafif yaralanan M.B, hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

Cep telefonundan suikast planı çıktı

Olay yerinde yapılan incelemede Ş.Y'nin kaçarken bıraktığı çantada uzun namlulu otomatik silah ve cep telefonu bulundu. Telefonda yapılan incelemede şüphelilerin, suikast hazırlığında oldukları ortaya çıkarıldı.

Şüphelilerin Beylikdüzü'nde bir kişiye suikast planı yaptıkları, kullandıkları motosikletin de çalıntı olduğu anlaşıldı.

Şüphelilerden M.B'nin 1 suç kaydı olduğu, Ş.Y'nin ise 2 kasten öldürme, 1 iş yeri kurşunlama, 2 gasp olmak üzere 25 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, kaçan Ş.Y. ve bağlantılı oldukları diğer şüphelileri yakalanmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

