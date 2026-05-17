Taraftarları taşıyan midibüs devrildi: 27 yaralı

Malatya-Kayseri karayolunun Sivas il sınırında saat 03.50 sıralarında bir kaza meydana geldi.
Ankara'da oynanan Malatya Yeşilyurtspor - Çorluspor 2. Lig'e yükselme final müsabakasından dönen taraftarları taşıyan, bir midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada 2'si ağır 27 taraftar yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'ın Gürün ilçesi ve Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA