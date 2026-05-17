GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,625 TL
EURO
53,050 TL
STERLİN
60,900 TL
GRAM
6.682 TL
ÇEYREK
10.981 TL
YARIM
21.760 TL
CUMHURİYET
43.252 TL
GÜNCEL Haberleri

Taraftarları taşıyan midibüs devrildi: 27 yaralı

Taraftarları taşıyan midibüs devrildi: 27 yaralı
Sivas’ta Ankara’dan dönen taraftar grubunu taşıyan midibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2’si ağır 27 kişi yaralandı.

Malatya-Kayseri karayolunun Sivas il sınırında saat 03.50 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Ankara'da oynanan Malatya Yeşilyurtspor - Çorluspor 2. Lig'e yükselme final müsabakasından dönen taraftarları taşıyan, bir midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada 2'si ağır 27 taraftar yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'ın Gürün ilçesi ve Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. 

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER