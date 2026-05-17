Tır ve otomobil çarpıştı! Feci kazada Karamanlı imam eşi ve kızını kaybetti
Mersin’in Mut ilçesinde tır ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne ile kızı hayatını kaybetti, Karamanlı baba ise ağır yaralandı.
Kaza, Mut-Silifke karayolunda Karadiken Mahallesi sınırlarında meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Karamanlı imam Adem Korkmaz (50) idaresindeki 70 ACP 659 plakalı otomobil, şeridinden çıkması sonucu karşıdan gelen Y.U. yönetimindeki VV 814 yabancı plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı, anne Emine (52) ile 22 yaşındaki kızı Sümeyye Korkmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Olay yerine savcının incelemesinin ardından anne ve kızının cenazeleri morga kaldırıldı.
Tır sürücüsünün yara almadan kurulduğu kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
